Van Valiliği, bir kez daha sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlara bağlı olarak oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda; “Başkale ilçesinin yüksek kesimleri ile İran sınır hattında kısa süreli olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.