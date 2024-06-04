Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildiren Valilik, yağışların yaratabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Van Valiliği, bugün Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Gürpınar, Başkale ve Çatak ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.

Açıklamada; “Bugün (Salı) öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Van'ın kuzey ve güney ilçeleri (Erciş, Muradiye, Çaldıran, Özalp, Saray, Gürpınar, Başkale ve Çatak) ile Hakkari'nin kuzey kesimlerinin bölgesel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kara ve deniz ulaşımında aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.