Van Valiliği önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ülkemizin iç, kuzey ve doğu kesimlerinde sıcaklık derecelerinin daha da yükseleceği belirtildi.

Van Valiliği tarafından yayımlanan uyarıda şu ifadeler yer aldı;

“Ülkemizin İç, Kuzey ve Doğu Kesimlerinde Sıcaklıklar Yükseliyor! Önümüzdeki hafta boyunca hava sıcaklıklarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ilâ 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”