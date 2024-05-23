Son zamanlarda Van ve çevre illeri etkisi altına alan yağışlar etkisini sürdürüyor. 2 günlük güneşli havanın ardından yeniden yağış uyarısı yapıldı.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşın tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Açıklamada; “Uydu ve radar görüntüsünden alınan son görüntülere istinaden; Tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışlar Van'ın kuzey kesimleri, Bitlis'in batısında ve Hakkari'de etkili olmaya başlamıştır. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir” denildi.