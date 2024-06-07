Van’da bir süredir ara veren yağışlar bir kez daha yüksek kesimlerde etkili olacak. Tahminlere göre yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor.

Konu ile ilgili meteorolojik veriler doğrultusunda açıklama yapan Van Valiliği; “Bölge genelinin yüksek kesimlerinde hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) öğle ve akşam saatleri arasında yerel olarak bölgesel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması beklenmektedir” diye kaydetti.

Yağışlara ilişkin yapılan uyarıda ise; “Beklenen yağışlarla birlikte muhtemel olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kara ve deniz ulaşımında aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” denildi.