Van’da bugün öğlen saatleri ile akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Van Valiliği yaptığı açıklama ile yağışların özellikle Bahçesaray, Gevaş, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Saray ilçelerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Valilik, ani sel, su baskınları, ulaşımda aksamalar ve yıldırım çarpmaları konusunda vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Son zamanlarda Van merkez ve çevre ilçeleri etkisi altına alan yağışlar bugün de bazı ilçelerde etkisini gösterecek.

“KUVVETLİ YAĞIŞ İÇİN TEDBİRLİ OLUN”

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi; “Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenmektedir. Yağışların Van ilinin Güney ve Doğu (Bahçesaray, Gevaş, Başkale, Çatak, Gürpınar, Özalp ve Saray) ilçelerinde aralıklı olmak üzere kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”