Van’da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken, yer yer kuvvetli rüzgar söz konusu.

Van Valiliği, bugün bölge genelinde rüzgarın aralıklı olarak kuvvetli esmesinin beklendiğini bildirdi.

Kuvvetli rüzgara bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini bildiren Valilik, şu açıklamayı yaptı; “Rüzgarın, bugün (Pazartesi) bölge genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri) kuzeyli yönlerden aralıklarla kuvvetli rüzgar (40-60 Km/Sa) şeklinde esmesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma, Van Gölünde yaşanabilecek olumsuzluklar gibi) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”