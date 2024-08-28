Van Valiliği yaptığı açıklama ile Van’ın kuzey ve doğu illerinde ilerleyen saatlerde yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olmasının beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilik açıklamasında şöyle denildi; “İlimizin Kuzey ve doğu ilçelerinde (Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran ve Başkale) ilerleyen saatlerde yerel olarak bölgesel sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış geçişleri olması beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur.”