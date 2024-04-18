Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda 'K' türü yetki belgesi ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. 2012 yılında Van TSO’dan alınarak Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası yetkisine verilen 'K' türü yetki belgesi, 12 yıl aradan sonra tekrar Van TSO’ya geçti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Van TSO Başkanı Necdet Takva, 2012’de ara verilen 'K' türü belge verme yetkisinin tekrar kazandıklarını açıkladı.

Oda üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Takva, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın kaybedilen itibarının geri kazandıklarını ifade ederek,"Mevcut yönetimimiz ile beraber yaptığımız çalışmada başarılı bir iş çıkardık. Yaptığımız çalışmalar mahkemede sonuç verdi.

Van TSO’nun kaybettiği itibarını kazandırdık. K Türü Yetki Belgesinin işlem yapma yetkisi tekrardan Van TSO’ya verilmesi kullanıcıların Diyarbakır’a gitmesine gerek kalmayacak. Bugünden itibaren 'K' Türü Yetki Belgesi verme yetkisini kazandık. Emeği geçen bütün komite üyelerine şükranlarımı sunarım." dedi.