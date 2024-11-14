Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi açılışa katılmak ve ziyarette bulunmak üzere yarın Van'a geliyor.

Sabah saatlerinde AK Parti Başkale ilçe kongresine katılacak olan Uraloğlu, akabinde ise uzun bir aradan sonra yapımı tamamlanan Güzeldere Tüneli'nin beklenen açılışını gerçekleştirecek.

Akabinde AK Parti Gürpınar İlçe Kongresine katılacak olan Uraloğlu, Gürpınar’dan ayrıldıktan sonra Van Çevre Yolunu yerinde inceleyecek.

Bakan Uraloğlu, Van’da yapılacak olan İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına da katılacak ve brifing alacak.

Günün sonunda Van Valiliğini ziyaret edecek olan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akşam saatlerinde kentten ayrılarak Ankara’ya hareket edecek.

TAKVA VAN'IN İSTEKLERİNİ SIRALADI

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yoğun Van ziyareti öncesi Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak Van'a yapılması gereken elzem yatırımları sıraladı. Van çevre yolundan Bahçesaray çığ tünellerine kadar birçok konuya değinen Takva, sokakta her vatandaşın konuştuğu 11 elzem konuyu "Arzımız budur" başlığıyla sıraladı.

İşte Takva'nın sıraladığı o maddeler:

Arzımız budur: Van çevre yolu,

Van-Şırnak karayolu,

Van kesintisiz (kara) demiryolu,

Van şehir geçişi dal-çıklar, (Otogar, yeni emniyet)

Kuskunkıran 2. Tüp tünel,

Bahçesaray çığ tünelleri,

Uçak sefer sayısı,

Havalimanı (ILS) uzaktan iniş sistemi,

Vangölü ada limanları,

Vangölü havza ulaşım alt yapısı,

İnternet altyapısı…