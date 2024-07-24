Bölgeye gelen yatırımcıların taleplerinin karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yerleşkesindeki alanda oluşturulan Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar devam ediyor.

“50 HEKTAR ALAN TAMAMLANDI”

Yeni tekstil alanındaki çalışmalar hakkında Wanhaber’e konuşan Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, vatandaşların ve işverenlerin hayatını kolaylaştırmak için OSB'deki altyapıyı güçlendirdiklerini belirtti.

Başkan Aslan, “3 yıl önce 100 hektarlık alanı Organize Sanayi Bölgesi tekstil hazır giyim olarak ilan ettik. 5. Etap üzerinde altyapı çalışmalarını yaptık. 50 hektar üzerindeki çalışmalarda elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon ve temiz su gibi hatlar tamamlanarak arsa tahsislerini tekstil firmalarına yapmıştık. Bu alanda birkaç firmamız çalışmalarını tamamladı ve üretime başladılar” dedi.

“Ulusal ve uluslararası kapasitede işlev gören firmalar burada üretim yapmaktadır” diyen Aslan, “Son çalışmalarla beraber 42 hektarlık alanımız kalmıştı. Bunun 22 hektarlık alanında da Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve diğer kurumlar aracılığıyla alt yapı çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki aylarda çalışmalar tamamlanacak. Bu alanlarda yeni tekstil fabrikaları oluşturmak için tahsis süreçlerini başlatacağız. Tamamlandıktan sonra da üretim ve istihdam olanakları iyi bir seviyeye ulaşmak olacak.” ifadelerini kullandı.

“YENİ FABRİKALAR KURULACAK”

OSB’de yeni tahsisler yaptıklarını belirten Aslan, “63 hektarlık alanda ise aynı alt yapı uygulamalarını hazırlayıp bitirdik. Sanayi Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne teslim ettik. Yakın zamanda ihaleye çıkmasıyla beraber bu yerlerde yeni fabrikalar, yeni tesisler kuracağız. Bu yeni tekstil alanlarıyla beraber Van Organize Sanayi Bölgesinde üretim ve istihdam gücü artacaktır. Sanayi bölgemiz katma değerli ürünleri üreterek ülkemizin ekonomisine, iç ve dış ticaretine ciddi destek sunacaktır.” şeklinde konuştu.

Aslan, son olarak, yeni alanlarda faaliyete geçen tekstil firmalarının yapmış oldukları ihracat ile ekonomiye ciddi katkılar sunduğunu söyledi.