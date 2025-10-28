Doğu Anadolu Bölgesi'nden projeye seçilen tek kurum olan Van Teknokent Koleji, bölge tarihinde bir ilk gerçekleştirdi. Okulun yürüttüğü "100'lerde Teknoloji ile Muasır Medeniyet" adlı proje, öğrencilerin Avrupa'daki mesleki eğitim deneyimlerini artırmayı, dijital becerilerini geliştirmeyi ve teknolojik donanımlara erişimlerini sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında ilk iki hareketlilik süreci, öğrencilerin İtalya (Napoli) ve Portekiz (Porto) deneyimleriyle tamamlandı. Bu süreçte öğrenciler, Avrupa'daki mesleki eğitim sistemlerini inceleme ve dijital üretim ile sürdürülebilir teknoloji alanında eğitim alma fırsatı buldu.

Projenin üçüncü ve son hareketliliği Van Teknokent Koleji ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. İtalya ve Portekiz'den gelen öğrenci ve öğretmen grupları, Van'da kültürel etkileşim, akademik paylaşımlar ve çeşitli öğrenme etkinliklerine katılıyor. Etkinlikler, okul tanıtımı ve oryantasyon ile başlayıp atölye çalışmaları, şehir gezileri, teknoloji seminerleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle devam ediyor.