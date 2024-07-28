Van’da üretilen tarım ürünlerinin önemli bir bölümü seracılık kapsamında üretildi.

Yıl boyunca taze ürünler elde edilmesine olanak sağlayan bu yöntemler, iklim koşullarından bağımsız olarak verimliliği artırırken, ürünlerin kalitesini de yükseltiyor. Tarım uzmanları, örtü altı üretiminin; sürdürülebilirliği ve düşük enerji tüketimi açısından geleceğin tarımı olduğunu belirtiyor. Yatırımların artmasıyla birlikte, bu yöntemin daha da yaygınlaşması bekleniyor. Çiftçiler, modern tekniklerle desteklenen örtü altı tarım sayesinde daha yüksek kâr payı elde ediyor.

Toplam yüzölçümü 20.921 km² olan Van’da ise 2023 yılında toplam alanın, 374 bin 647 hektarı işlenen toplam tarım alanını oluşturdu.

SERACILIK İLE 2 BİN 626 TON MEYVE SEBZE ÜRETİLDİ

İşlenen toplam tarım alanında üretilen, seracılık faaliyetleri sonucu elde edilen sebze meyve miktarı 2 bin 626 ton olurken, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarı 2 milyon 421 bin 235 ton oldu.

2023 yılında, Van'da örtü altı sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli bir başarı elde edildi. Bir önceki yıla oranla şehirdeki seralar sayesinde, 246 ton daha fazla sebze-meyve üretilerek 2 bin 626 ton ürün üretildi.

Bu yöntem, yıl boyunca taze ve kaliteli ürünler sağlarken, iklim koşullarından bağımsız verimlilik artışı sunuyor. Tarım uzmanları, Van’daki örtü altı üretiminin sürdürülebilirlik açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Çiftçiler, modern tekniklerle desteklenen bu tarım yöntemi sayesinde geleneksel yöntemlere oranla daha yüksek kâr payı elde ediyor. Yatırımların artmasıyla, örtü altı tarımının Van'da daha da yaygınlaşması bekleniyor.

VAN BÖLGEDE ÜÇÜNCÜ

2023 yılında Doğu Anadolu Bölgesi'nde tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarı toplamda 18 milyon 951 bin 954 ton olarak gerçekleşti. Erzurum 4 milyon 45 bin 172 ton ile bölgenin en yüksek üretim rakamına ulaşırken, Erzurum’u 2 milyon 358 bin 576 ton üretim ile Bingöl takip etti. 2 milyon 241 bin 235 ton üretim ile Van bölgede 3’ncü sırada yer aldı. Muş, 2 milyon 225 bin 709 ton ile öne çıktı.

Diğer iller arasında Ağrı 1 milyon 528 bin 305 ton, Bitlis 1 milyon 582 bin 529 ton ve Iğdır 1 milyon 452 bin 931 ton ile önemli katkı sağladı. Bölgede toplam üretim, tarımsal çeşitliliği ve verimliliği vurgular nitelikte.