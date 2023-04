Hazırlıklarla ilgili açıklamada bulunan Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı Koordinatörü Kemal Ulak, 2010 yılından itibaren düzenli olarak organize edilen fuarın, bölgenin en büyük çiftçi buluşması haline geldiğini söyledi. Ulak, “Bölgede tüm çiftçiler ve tarım birimleri tarafından beklenen fuarımız, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere Van Valiliği, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, YYÜ, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ziraat odaları tarafından desteklenmektedir. Fuarımızda tarım ve hayvancılık aletleri, tohum, sulama sistemleri, gıda ve birçok ürün sergilenecektir. Her yıl traktör satışlarında satış rekorları gerçekleştirilen fuarımıza Van başta olmak üzere Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş ve Bitlis’ten çiftçilerimiz de davet edilmiştir” dedi.

Açıklamasında fuarın önemine de değinen Ulak “Gıda temini ve zorlu sınavlardan geçen dünyamızın temel ihtiyacı olan sağlıklı gıda ürünlerini daha rahat temin edebilme anlamında tarım fuarlarının ehemmiyeti ve önemi gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Global dünya ekonomisi içerisinde kendi üretimini yapan sınırlı sayıda ülkelerden biri olmamız ve coğrafik zenginliğimiz açısından eşsiz değerlere sahip olmamız, fuarlarımızın katkısını ve önemini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş olarak fuara çok iyi hazırlandıklarını belirten Ulak sözlerine şöyle devem etti:

“Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen fuarımıza tüm bölgedeki tarım ve orman il müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret ve sanayi odaları ile borsalardan ziyaretçi beklenmektedir. Her yıl on binlerce ziyaretçiyi, yüzlerce profesyonel katılımcıyla buluşturan fuarımız; 2023 yılında 150 firmayı, 50 bin ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflemektedir. Fuarda katılımcı Kobilerimize yüzde 60 KOSGEB desteği sağlanmaktadır. ‘En güzel kuzu’ ve ‘En güzel buzağı’ yarışmasının düzenleneceği fuarımızda ayrıca her yıl gelenek haline gelen ücretsiz fidan dağıtımı da yapılacaktır. 81 ilden gelen yöresel lezzetlerin sergileneceği fuarda, ücretsiz servislerimiz yine halkımızın ve çiftçilerimizin hizmetinde olacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle fuarımızın başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyor, tüm halkımızı bu büyük şölene davet ediyorum.” İHA