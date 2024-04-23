Fuar ile ilgili bir açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar Aş Tarım Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun; “Fuarımız 2010 yılından itibaren düzenli olarak organize edilmektedir. Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ortadoğu ekseninde sektörün de buluşma noktası olan fuar, bölgenin en büyük çiftçi buluşması haline gelmiştir. Bölgede tüm çiftçiler ve tarım birimleri tarafından beklenen fuarımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Van Valiliği, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Van Ziraat Odaları ve KOSGEB tarafından desteklenmektedir” dedi.

Uygun; “Fuarımızda, tarım ve hayvancılık aletleri, yeni teknoloji traktör modelleri, tohum, sulama sistemleri, gıda ve birçok farklı alanda ürünler sergilenecektir. Her yıl traktör satışlarında satış rekorları kıran fuarımıza, başta ilimiz çiftçileri olmak üzere çevre illerinden Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis’ten çiftçilerimiz fuara davet edilmiştir” diye konuştu.

Açıklamasında fuarın önemine değinen Uygun, “Günümüz dünyasında tarım ve hayvancılığın değeri her geçen gün artmaktadır, sadece bölgenin değil dünyanın sayılı tarım üretimini gerçekleştiren ülkemizde, sektörü yeni teknolojilerle buluşturmak ve üretim kapasitesini artırmak için fuarımızı her geçen yıl büyütüp tarım ve hayvancılık sektörüne katkısını artırmaktayız” ifadelerini kullandı.

“İYİ HAZIRLANDIK”

İpekyolu Expo Fuar Aş olarak fuara çok iyi hazırlandıklarını belirten Uygun sözlerine şöyle devam etti; “14.’sü düzenlenen fuarımıza tüm bölge Tarım ve Orman İl müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret odaları ve ticaret borsalarından ziyaretçi beklenmektedir. Her yıl on binlerce ziyaretçiyi yüzlerce profesyonel katılımcıyla buluşturan fuarımız 2024 yılında 100 firma ve 150’den fazla markayı 50 bin ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflemektedir.”

Uygun, sözlerini şu şekilde tamamladı; “Fuar boyunca ücretsiz servislerimiz halkımızın ve çiftçilerimizin hizmetinde olacaktır. Fuarımızın başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını dileriz. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan bu büyük şölene 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında sabah 10.00 akşam 19.00 saatleri arasında tüm halkımız davetlidir.”