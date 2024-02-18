Zirveyi yakından ilgilendiren maçta bugün AcnTurk Sigorta Van Spor FK ile 1461 Trabzon FK 3 puan için mücadele edecek.

Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak maçta AcnTurk Sigorta Van Spor FK sahaya; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere, Alpay Koçaklı, Emre Oymak, Sinan Kurumuş, Erdem Seçgin, Miraç Acer, Muhammed Gönülaçar ve Burak Kavlak ile çıkacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor’un yedek kulübesinde; Cantuğ Temel, Medeni Bingöl, Zafer Göktuğ Erdem, Metincan Cici, Ahmet Ülük, Muhammed Ali Doğan, Hasan Bilal, Işık Kaan Arslan, Abdulcebrail Akbulut ve Bahattin Berke Demircan oturacak.

Konuk ekip 1461 Trabzon FK ise; Ömer Kahveci, Taha Can Velioğlu, Tunahan Ergül, Ali Han Tunçer, Atabey Çiçek, İlhan Depe, Hakan Yeşil, Selimhan Solmaz, Erkam Kömür, Hurşit Taşcı ve Emirhan Zaman ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.

1461 Trabzon FK’nin yedek kulübesindeki isimler ise şu şekilde; Arda Akbulut, Bahadır Erol, Tarık Tekdal, Musa Caner Aktaş, Ali Sühan Demirel, Rahmi Can Mutlu, Batuhan Kör, Kemal Bayrak ve Abdurrahman Emir Alagöz.