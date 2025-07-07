Trendyol 1. Ligde 4 doğu takımının yer alması futbol seferleri heyecanlandırdı. Bölge derbilerinden ilk mücadele Diyarbakır’da oynanacak. Amed Sportif Faaliyetler sahasında Erzurum FK ‘yi ağırlayacak.

VAN SPOR’UN İLK DERBİSİ IĞDIR İLE

Van Spor FK’nin ligde oynayacağı ilk karşılaşma deplasmanda Boluspor olurken ilk derbisini de 3. Hafta da Iğdır FK deplasmanında ter dökecek.

VAN SPOR 2 HAFTA ÜST ÜSTE DERBİ MAÇINA ÇIKACAK

Kırmızı Siyahlı Van ekibi 2 hafta üst üste iki zorlu derbiye çıkacak. Van Spor FK, sahasında 8. Hafta da Amed Sportif Faaliyetlerini ağırlayacak. Bu derbi iki takım taraftarlarının en çok merak ettiği karşılaşma.

SON DERBİ ERZURUM’DA

3. derbi ise 9. Hafta da Erzurum FK ile oynanacak. Temsilcimiz Van Spor FK, 9. Hafta da Erzurum deplasmanına giderek karşılaşmada galibiyet alarak hanesine 3 puan yazdırmayı hedefleyecek.

Bölge takımlarından diğer derbiler ise 14. Hafta da Iğdır FK sahasında Erzurum FK’yi ağırlayacak. Son derbi ise 19. Hafta da Amed Sportif Faaliyetler ile Iğdır FK maçı ile tamamlanacak.

20 takımın mücadele edeceği Trendyol 1. Lig karşılaşmaları 8 Ağustos Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2026'te sona erecek.