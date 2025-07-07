Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı sağlık merkezine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda biri bebek 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel El-Heva Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı bir evi hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, Bureyc Mülteci Kampı'nda "El-Cedy" ailesinin evine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Deyr el-Belah'ta yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadıra düzenlenen İsrail hava saldırısı sonucu 4 Filistinli ağır şekilde yaralandı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentinin doğu bölgelerine yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bazı bölgelere de karadan operasyonlar düzenledi.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait bir binayı yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Harbasa el-Misbah beldesinde, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bir binayı yıktı.

Harbasa el-Misbah Belde Belediye Meclis Üyesi Fayiz Harfuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenleyerek Mahmud el-Habal isimli Filistinliye ait dört katlı binayı yıktığını belirtti.

Harfuş, birkaç yıl önce inşa edilen binanın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması kapsamında yer alan C Bölgesi’nde, özel mülkiyete ait bir arazide bulunduğunu söyledi.

1995’te imzalanan II. Oslo Anlaşması uyarınca Batı Şeria, Filistin’in idari ve güvenlik kontrolündeki A Bölgesi, İsrail’in güvenliğinden sorumlu olduğu ancak idaresi Filistin’e ait olan B Bölgesi ve sivil, idari ve güvenlik kontrolü tamamen İsrail’e bırakılan C Bölgesi olarak üçe ayrılmıştı. C Bölgesi, Batı Şeria topraklarının yaklaşık %60’ını kapsıyor.

Öte yandan, İsrail ordusu 21 Ocak’tan bu yana Batı Şeria’nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampından başlayarak Tulkerim ve Nur Şems kamplarına kadar uzanan askeri operasyonlarını sürdürüyor.