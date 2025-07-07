Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından şehit İstihbarat Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Gültekin, Özkan Özkanlı, Mahsun Yeşildemir, Ahmet Kuşak için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahattin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Selahattin Eyyubi Havalimanı’na getirildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu. Duaların okunması sonrası şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları silah arkadaşlarının omuzlarında uçağa konularak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine uğurlandı.

BAKAN GÜLER: ACIMIZ BÜYÜK VE HİSLERİMİZ TARİFSİZ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki TSK komuta kademesi ile gittiği Yüksekova'da şehitler için düzenlenen uğurlama törenine katıldı. Bakan Yaşar Güler, burada yaptığı açıklamada, "Dün Pençe Kilit Harekat bölgesinde 28 Mayıs 2022’de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melik Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için komandolarımız tarafından bir mağarada arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiler.

Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri Tahlisiye ekipleriyle koordineli şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır. Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakarlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir" dedi.

'OLAY, EN İNCE AYRINTISINA KADAR İNCELENECEK'

Bakan Güler, "Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Bizler de şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacak, fedakarlıklarını daima şükranla yad edeceğiz. Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir. Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.