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WanHaber – ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor Futbol Kulübü’nün, yeni sezon formaları vitrindeki yerini aldı.

Yeni sezon için tasarlanan ve taraftarların beğenisini toplayan formalar, bugün itibari ile taraftarlarla buluştu.

Formaların Van Spor Store Mağazasınnda yerini alması ile birlikte taraftarlar ilk günden ilgi göstermeye başladı. Formayı yakından gören taraftarlar, tasarımını beğendiklerini dile getirdi.

“VATANDAŞLARIN İLGİSİ BİZİ MUTLU ETTİ”

Yeni başlangıçlar yapmayı hedeflediklerini söyleyen Van Spor Store Satış Görevlisi Metin Oktay, “Vatandaşların ilgisi bizi mutlu etti. Çok heyecanlıyız, yeni sezona güzel başlangıçlar yapmayı hedefliyoruz. Hayırlısı olur umarım” ifadelerini kullandı.

Van Spor’un yeni sezon formaları 650 TL’den satışa sunuldu.

Ayrıca bugün itibari ile satışa çıkan kombine biletlere de ilginin olduğu ve 60’a yakın biletin ilk günden sipariş edildiği ifade edildi.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk