Teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollarını ayıran Artı Değer Van Spor FK, bugün yardımcı antrenör Murat Yıldırım'ın teknik patronluğunda sahada olacak.

Her iki takımın da 3 puan istediği maç saat 14.00'te başlayacak ve Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak.

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK sahaya; Kurtuluş Yurt, Burak Kavlak, Yusuf Abdioğlu, Medeni Bingöl, Ahmet Eren, Erdem Seçgin, Eyüp Akcan, Bekir Can Kara, Mert Örnek, Harun Kavaklıdere ve Batuhan Kör ile çıkacak.

Konuk ekip ise; Hayrullah Mert Akyüz, Metin Güler, Gökcan Gelmen, Gökhan Köseoğlu, Muhammet Ömer Çakı, Rohat Ulaş Ağca , Ömer Önder, Semih Emir Erdoğan, Muhammet Enes Gök, Kubilay Köylü ve Furkan Güneş ile mücadele edecek.