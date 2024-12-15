Kırmızı- Siyahlı ekip bugün oynayacağı Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Flaş bir gelişme ile teknik direktör Ümit Bozkurt ile yollarını ayıran Artı Değer Van Spor FK’de, bugün karşılaşılacak Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. maçında takımın başında yer alacak ismin kim olacağı merak ediliyordu.

Ümit Bozkurt ile yolların ayrılmasından sonra 16. hafta karşılaşmasında takımın başında Vanlı Antrenör Murat Yıldırım’ın olacağı öğrenildi.

Daha önce de sıkıntılı dönemlerde takımın başına geçen tecrübeli antrenör Murat Yıldırım’ın bugün nasıl bir ilk 11’le maça başlayacağı ve vereceği taktikler merak edilmeye başlandı.

Temsilcimiz, ligin bitimine 2 hafta kala puan kaybı yaşamak istemiyor. 2 maçını da kazanarak devre arasına girmeyi amaçlayan Artı Değer Van Spor FK’de takımın yeni teknik patronunun kim olacağı ise merak konusu oldu.

Yönetimin, iyi bir tercih yapmak için ince eleyip sık dokumayı planladığı öğrenildi.