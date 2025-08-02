Erciyes Yüksek İrtifa Kampı’nda sezon için güç depolayan Kırmızı-Siyahlı ekip, 4 Temmuz’da kampa girmiş ve bu süreçte 5 hazırlık karşılaşmasına çıkmıştı. Transferlerle de lige güçlü bir şekilde başlamak isteyen temsilcimiz, ikinci kamp sürecinin tamamlanmasıyla birlikte bu kez ligdeki ilk karşılaşması için Bolu’ya geçecek. Takım, 5 Ağustos itibarıyla üçüncü kamp sürecine Bolu’da girecek.

4 TEMMUZ’DA HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Van Spor FK’den yapılan açıklamada, “2025-2026 sezonu hazırlıklarına Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde 4 Temmuz tarihinde start verdik. Sezonun ilk ve ikinci etap kamp programını Kayseri’de gerçekleştirdik. Takımımız, 1 Ağustos itibarıyla bu yoğun ve planlı süreci tamamlayarak önemli kazanımlarla yeni sezona bir adım daha yaklaştı. Yaklaşık bir ay süren bu kamp döneminde hem fiziksel hem de taktiksel anlamda yoğun bir çalışma temposu izlendi. Modern futbolun gerekliliklerine uygun antrenman programları, analizler ve saha içi uygulamalarla oyuncularımızın bireysel ve takım olarak gelişimi titizlikle takip edildi.” denildi.

VAN SPOR FK, YENİ TRANSFERLERİ RENKLERİNE BAĞLADI

5 hazırlık maçına çıkıldığını belirten açıklamada, “Hazırlık maçlarıyla takımımızın mevcut durumunu daha sağlıklı analiz etme fırsatı bulduk. Maçlar sonucunda eksiklerimizi yerinde tespit ettik, güçlü yönlerimizi daha da pekiştirdik. Gerek oyun yapısı gerekse fiziksel direnç açısından önemli bir mesafe kat ettik. Kamp sürecinin bir diğer önemli boyutu da kadro yapılanmasıydı. İç transferde gerekli tüm adımları tamamladık. Bunun yanında, yeni sezonda takımımıza güç katacak hem yerli hem de yabancı toplam 9 oyuncuyu renklerimize bağlayarak kadromuzu şekillendirdik, şekillendirmeye devam ediyoruz. Her biri karakterli, mücadeleci ve armamıza yakışır oyuncularla ilerleyen süreçte daha da güçlü bir Van Spor izleteceğimizden eminiz.” ifadelerine yer verdi.

25 VANLI GENÇ KAMPA DAHİL OLDU

Paylaşımın devamında şu ifadeler yer aldı; “Bu süreçte altyapımıza verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, aralarında altyapımızdan yetişen ve farklı şehirlerde yaşayan Vanlı hemşerilerimizin de bulunduğu 25 Vanlı futbolcumuzu kamp kadromuza dahil ettik. Teknik heyetimiz bu oyuncularla yakından ilgilenmiş, bazı isimler A Takım antrenmanlarına dahil edilerek çalışmalarını sürdürmüştür. Bu zorlu süreçte profesyonelliğinden ve disiplinden asla taviz vermeyen teknik heyetimize, gösterdikleri yüksek azim ve inançtan dolayı futbolcularımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Sahada ter döken her oyuncumuz, Van Spor armasına layık olmanın bilinciyle çalıştı ve çalışmaya devam ediyor.”

3. ETAP 5 AĞUSTOS’TA

Üçüncü etap kamp bilgilerinin paylaşıldığı açıklamada ise, “Takımımız, 3. etap kamp çalışmalarını 5 Ağustos 2025 tarihinde Bolu’da toplanarak sürdürecek ve burada ligin ilk haftasında oynayacağı Boluspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacaktır.” denildi.