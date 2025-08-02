Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'de açlık sessizce can almaya devam ediyor. Ama biz asla susmayacağız." diyen Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 3 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.

Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 92'si çocuk 162'ye yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilere işaret eden Burş, "Dünya hala izliyor, sınır kapıları kapalı, insani yardımların ulaştırılması yalan açıklamalarla engelleniyor." ifadelerini kullandı.

BM: Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken 100'den fazla kişi öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Gıdaya ulaşmak için hiç kimsenin hayatını riske atmaması gerektiğinin altını çizen Haq, sivillerin her koşulda korunması gerektiğini vurguladı.

Haq, topluma yeterli düzeyde yardımın engelsiz dağıtılması gerektiğine dikkati çekerek, aylardır süren yoksunluğun krizi derinleştirdiği konusunda uyardı.

Bunun için Gazze'ye giden yardımlardaki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Haq, insani yardım çalışanlarının da hızlı ve güvenli bir şekilde görevini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Haq, Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'in Gazze'de yardım dağıtım noktasına düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı.

İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 12 Filistinli yaşamını yitirdi, 90 kişi yaralandı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Beyt Daku beldesinde ateş açtığı 21 yaşındaki Filistinlinin iki bacağından yaralandığı ve gence ilk müdahalenin yapıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları ise İsrail askeri araçlarının kasabaya baskın düzenlediğini, askerlerin baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale ettiğini söyledi.

Öte yandan Filistin devlet televizyonunda yer alan habere göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Deyr Cerir kasabasına giren İsrail askerleri, baskına karşı çıkan Filistinlilere müdahale etti.

Askerlerin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaralandı.

UNICEF: Gazze'ye yönelik alınacak kararlar on binlerce çocuğun yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze'de bir yol ayrımında olunduğunu ve alınacak kararların on binlerce çocuğun yaşayıp yaşamayacağını belirleyeceğini söyledi.

Chaiban, İsrail, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'ye 5 günlük ziyaretinin ardından BM'deki gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Bugün sizlere derin bir aciliyet ve büyük bir endişeyle sesleniyorum" ifadesini kullanan Chaiban, onlarca yıldır çözülemeyen bir ihtilafın üzerine ortaya çıkan 7 Ekim 2023 saldırısının ardından Gazze'ye 4 ziyaret düzenlediğini aktardı.

Ted Chaiban, "Haberlerde gördüğünüz görüntülerden ne olduğunu biliyorsunuz ama orada olmak yine de insanı şok ediyor. Derin acının ve açlığın izleri ailelerin ve çocukların yüzlerine kazınmış durumda." dedi.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ve bunun günde ortalama bir sınıf dolusuna tekabül edecek 28 çocuğun öldürülmesi anlamına geldiğini belirten Chaiban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar sevdiklerini kaybetti, açlar, korkuyorlar, travma yaşıyorlar ve Gazze şu anda ciddi bir kıtlık riskiyle karşı karşıya. Bu durumun bir süredir gelişmekte olduğunu biliyoruz, ancak şu anda kıtlık eşiğini aşan iki gösterge mevcut. Gazze'de her 3 kişiden 1'i günlerce yiyecek bulamıyor ve yetersiz beslenmeye dair ölçütler artık kıtlık eşiğini geçmiş durumda. Küresel akut yetersiz beslenme oranı yüzde 16,5'in üstüne çıktı. Bugün itibarıyla 320 binden fazla küçük çocuk akut yetersiz beslenme riski altında. Bu çocuklar bir doğal afetin kurbanı değil. Onlar aç bırakılıyor, bombalanıyor ve yerinden ediliyor."

Gazze'de bir yol ayrımında olunduğunun ve alınacak kararların on binlerce çocuğun yaşayıp yaşamayacağını belirleyeceğinin altını çizen Chaiban, UNICEF'in yoğun çaba sarf etmeye devam ettiğini, ancak ihtiyaçların çok büyük boyutta olduğunu vurguladı.

Gazze'ye insani erişimde bir miktar iyileşme olduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu ifade eden Chaiban, İsrail makamlarıyla yürüttükleri görüşmelerde sivillerin ve çocukların korunması için askeri angajman kurallarının gözden geçirilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Chaiban, "Çocuklar, bir yardım dağıtım merkezinde sırada beklerken ya da su almaya giderken öldürülmemeli. İnsanlar bir yardım konvoyuna saldırmak zorunda kalacak kadar çaresiz bırakılmamalı." diye konuştu.

Daha fazla insani yardım ve ticari geçişin sağlanması gerektiğini kaydeden Chaiban, durumu istikrara kavuşturmak ve halkın çaresizliğini azaltmak için günde 500 tıra yakın geçişin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

Ted Chaiban, aksi halde halkın konvoylara saldırmak zorunda kaldığını, Birleşmiş Milletlerin (BM) bunu "yağmalama" değil, "kendi kendine dağıtım" olarak tanımladığını anımsattı.

Yetersiz beslenmiş bir çocuğun ne kadar sürede toparlanabileceğine ilişkin ise Chaiban, eğer tedavi amaçlı özel besinlere erişim sağlanırsa ve anne de özel besin desteği alırsa, çocuğun fiziksel olarak görece hızlı toparlanabileceğini dile getirdi.

Chaiban, "Ancak duygusal iyilik hali, bodurluk riski ve çocuğun ruh sağlığı açısından ortaya çıkacak etkiler, bulunduğu durum uzadıkça daha da kötüleşecektir." uyarısında bulundu.

"Çocuklar savaş başlatmaz ama savaşlardan en çok onlar etkilenir"

Ted Chaiban, işgal altındaki Batı Şeria'da da çocukların tehdit altında olduğunu belirterek, bu yıl şu ana kadar burada 39 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

"Çocuklar savaş başlatmaz ama savaşlardan en çok onlar etkilenir" diyen Chaiban, UNICEF için fonlama gerektiğinin de altını çizdi.

Chaiban, UNICEF'in Gazze için yaptığı yardım çağrısının kritik derecede yetersiz finanse edildiğini, sağlık ve beslenme alanındaki ihtiyaçların sadece yüzde 30'unun karşılanabilmiş durumda olduğunu söyledi.

Gazze'deki saldırıların 22 ay süreceğini asla tahmin dahi edemeyeceğini aktaran Chaiban, "Çocukların tüm beklentisi kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çıkış yoludur." diye konuştu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 28'si yardım bekleyenlerden 64 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 28'i yardım bekleyenlerden olmak üzere 64 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef alan saldırılarında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Mevasi'de İsrail ordusunun başka bir çadırı hedef alması nedeniyle Filistinli bir kadın yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Han Yunus'un güneyinde İsrail ordusunun insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi de yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun sivil bir aracı bombalaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Zikim bölgesinde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde, sınırlı sayıdaki yardım tırlarının güvenliğini sağlayan grupları hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı’nın batıdaki Feluce Mahallesi’nde bir evin hedef alındığı İsrail saldırısında iki Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğu Zeytun ve Şucaiyye mahallelerine yönelik İsrail bombardımanında 13 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesindeki Derec Kliniği çevresindeki bir evi hedef aldığı bombardımanda çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze'de, yardım dağıtım noktalarında izdiham ve can pazarı yaşanıyor

İsrail ordusunun, insani yardım girişlerine getirdiği engel ve kısıtlamalar nedeniyle açlıktan ölümlerin arttığı Gazze'de, Filistinliler canları pahasına kendilerinin ve çocuklarının karınlarını doyurmak için ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarına akın etmeye devam ediyor.

İsrail ordusu yardım almak için gelen Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Şu ana kadar yardım dağıtım noktalarından un ve yiyecek almaya giden ve bir daha dönemeyen Filistinlilerin sayısı 1383'e, yaralı sayısı da 9 bin 218'e ulaştı.

Filistinliler, çok tehlikeli olmasına rağmen yine de bu noktalara gitmeye devam ediyor. Gazze’nin kuzeyindeki Zikim bölgesi ile güneyde Han Yunus ile Refah kentleri arasındaki "Morag Koridoru'ndaki yardım dağıtım noktalarında bugün de benzer görüntüler yaşandı.

Zikim'de Filistinlilerden bir kısmının, sırtlarında un çuvalı ya da gıda maddesi bulunan karton kutularla döndükleri bazılarının da İsrail'in saldırılarında yaralanan ya da hayatını kaybedenleri taşıdıkları görüldü. Bazı Filistinliler ise yere dökülen unları toplayıp kucaklarına doldurmaya çalışırken görüntülendi.

Karın tokluğuna canlarını tehlikeye atıyorlar

Zikim'de omuzunda bir yardım kolisi taşıyan Filistinli, "Bu çözüm değil, bizi tehlikeye atıyorlar. Sınır kapılarını açmalılar ve herkes hakkını almalı." dedi. Filistinli baba, çocukları ve kardeşleri için dağıtım noktasına gittiğini dile getirdi.

Başka bir Filistinli ise un almaya gidenlerin ya öldüğünü ya da yaralandığını ifade etti. Üzerindeki tişörtte bulunan kan lekelerini gösteren Filistinli, yaşananları "un karşılığında can verme" olarak nitelendirdi.

Yere saçılmış unu toplamaya çalışan işitme engelli bir Filistinli ise 3 çocuğu olduğunu ve 3 gündür aç olduklarını aktardı.

Başka bir genç ise "havadan gıda atarak bizimle dalga geçiyorlar. Onurumuzu kırıyorlar ve bizi aşağılıyorlar." diyerek sınır kapılarının açılmasını istedi.

Witkoff'un ziyaret günü yardımların en az olduğu gün oldu

Gazze'nin güneyindeki Morag bölgesindeki dağıtım noktasında da aynı durum yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Refah'taki dağıtım merkezine gitmesinin ardından gerçekleşen dağıtımda Filistinlilerin çoğu eli boş döndü.

Morag'a yardım almaya gelen bir Filistinli, "insani yardımların hastaları, kadınları ve insan onurunu gözetmesi" gerektiğini ancak bunun olmadığını söyledi. Filistinli, "Witkoff'un ziyareti sonrası yardımlara daha kolay ulaşacağımızı ve daha çok yardım yapılacağını düşündüm ama bugün en az yardımın yapıldığı gün oldu." dedi.

Eşinin kanser hastası olduğunu kendisinin de saldırılarda yaralandığını anlatan Filistinli bir kadın ise uzak mesafelerden yardım almaya gelmenin işlevsel olmadığını ve çoğu zaman da eli boş döndüğünü belirtti.

Başka bir Filistinli Gazze'nin kuzeyinden güneye kadar yemek bulabilmek için geldiğini söyledi. Filistinli genç, İsrail tanklarının Filistinlileri vücutlarının üst kısımlarından hedef aldığı bilgisini verdi.

İsrailli esir yakınları, Gazze'deki esirin yayınlanan görüntüsünden sonra hükümete anlaşma çağrısı yaptı

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, Evyatar David'in videosunu yayınlamasından sonra açıklamalarda bulundu.

Esir yakınlarından Idit Ohel, "Evyatar David'in videosu, müzakereleri yeniden başlatmak ve kaçırılanları kurtarmak için bir imdat çağrısıdır." ifadesini kullandı.

İsrail hükümetine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a seslenen Ohel, "Müzakereleri derhal yeniden başlatmaları çağrısında bulunuyorum." dedi.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve daha sonra İsrail tarafından bozulan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından serbest kalan Liri Albag da hükümete İsrailli esirlerin dönmesini sağlayacak bir anlaşmayı kabul etmesi çağrısında bulundu.

Öte yandan İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid de görüntünün yayınlanmasının ardından hükümete tepki gösterdi.

Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hükümetin tüm üyeleri bugün yatmadan önce Evyatar'ın videosunu izleyecek ve o tünelde hayatta kalmaya çalışırken uykuya dalmaya çalışacaklar." ifadesini kullandı.

İsrailli muhalif siyasetçi Yair Golan da X hesabından yaptığı paylaşımda, “Netanyahu esirleri geri getirmiyor çünkü istemiyor. Çünkü bu ona siyasi olarak zarar verecek. Gerçek bu.” ifadelerine yer verdi.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de esir tutulan İsrailli Evyatar David'in videosunu, Tel Aviv yönetiminin Gazze'de aç bıraktığı Filistinlilerin görüntüleriyle paylaşarak, "Onlar da bizim yediklerimizi yiyorlar, işgalci İsrail hükümeti onları aç bırakmayı seçti." açıklamasında bulunmuştu.