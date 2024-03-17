TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden temsilcimiz Van Spor FK, ligin 31. Haftasında evinde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak. Geçen haftayı bay geçen ve ligdeki 59 puanıyla 2. Sırada bulunan Van Spor FK, geçen haftayı galibiyle tamamlayan ve 54 puanla 5. Sırada bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu'nu konuk edecek.

Van Atatürk Şehir Stadında oynanacak karşılaşma saat 14:00'te başlayacak.

MAÇ CANLI VERİLECEK

Van Spor FK ile Yeni Mersin İdmanyurdu maçını Van'ın tek ulusal televizyonu olan Van Tv canlı yayınlayacak. Van Spor'un maçının canlı yayınlanması Van Sporlu taraftarları sevindirirken, TFF'nin aldığı karar ise üzüntüye sebep oldu. Karar gereği Van Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu maçı Van Tv'nin sosyal medya hesaplarından ve internetten canlı yayınlanamayacak. Konuya tepki gösteren taraftarlar yayının internetten de verilmesini istesi.

VAN TV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans: 11837

Sembol: 30000

Polarizasyon: Dikey - V