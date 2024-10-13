Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşılaşacak. Bolluca Stadı’nda oynanacak olan müsabakayı çok sayıda Vanlı taraftar da izleyecek. İstanbul Gölkentliler ile İstanbul Karakobralar taraftar gruplarının organizasyonuyla stat çevresinde toplanan Van Sporlu taraftarlar maç öncesi besteler söyledi. Ev sahibi takımın verdiği 100 kişilik kontenjanı yetersiz bulan taraftar grupları, bine yakın kişinin maç izlemek için stada geldiğini söyledi.

VAN'DAKİ TARAFTARLARDA İSTANBUL'A GİTTİ

Gölkentliler Grubu Başkanı Nevzat Aslan ve Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Işık'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda taraftar Artı Değer Van Spor FK ile Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK maçını izlemek için İstanbul'a gitti.