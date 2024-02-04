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Van Spor FK ile Kırklarelispor Van Atatürk Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Kar yağışı altında ağır zeminde oynanan maça Van Spor FK; Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Furkan Sakı, Burak Kavlak, Hasan Bilal (Dk. 46 Ahmet Ülük), Emre Oymak(Dk. 73 Metincan Cici), Erdem Seçgin (Dk. 65 Muhammed Ali Doğan), Medeni Bingöl, Muhammed, Gönülaçar, Harun Kavaklıdere(Dk. 90 Miraç Acer) ve Sinan Kurumuş (Dk. 73 Alpay Koçaklı) ilk 11 ile başladı.

Konuk ekip Kırklarelispor ise sahaya; Mızhat Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Serkan Sözmen (Dk. 70 Taşkın Kartal), Muharrem Doğan, Erdinç Pekgöz, Efecan Barlık, Furkan Fehmi Güneş, Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 46 Bilal Musa Şentürk), Semih Üstün (Dk. 78 Efe Geçim), Yücel Candemir ve Hüseyin Altuğ Taş 11’i ile çıktı.

Her iki ekip de, karlı zeminde top kontrolü yapmakta güçlük çekti. Kontrolü elinden bırakmadan atak olgunlaştırma gayreti ortaya koyan Van Spor FK, aradığı golü 21. dakikada buldu. Bu dakikada sağ kanattan atağa çıkan Van Spor FK’de ceza sahası içine yapılan ortaya Harun Kavaklıdere kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1 – 0.

Top kontrolünün güç olduğu karşılaşmada hakem zaman zaman oyunu durdurarak çizgi temizliği yaptırdı.

Maçın ilk yarısında başka gol olmayınca Van Spor FK ilk devreyi 1 – 0 önde kapattı.

Maçın ikinci devresine Van Spor FK kontrollü başladı. Kötü zemine rağmen pas yaparak gol yollarını zorlayan Van Spor FK, rakibine de gol şansı tanımamaya çalıştı.

Dakikalar 69’u gösterdiğinde Van Spor FK etkili bir atak geliştirdi. Gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Kurumuş, topu çok güzel önüne çekerek düzeltti, rakip defansı bozdu. Ardından sağ ayakla çok güzel bir vuruş yapan Sinan Kurumuş, takımının 2. golüne imza atan isim oldu. 2 – 0.

Maçın kalan bölümlerinde her iki takımın da çabaları başka gol getirmeyince mücadele Van Spor FK’nin 2 – 0 üstünlüğü ile sona erdi.

Lider Esenler Erokspor’un bay geçtiği haftada Van Spor FK hanesine 3 puan daha yazdırarak zirveye bir adım daha yaklaşmış oldu.