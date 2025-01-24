Ligin 2. Yarısına galibiyetle başlayan ve ardından transfer çalışmalarını sürdüren temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bir takviye daha yaptı.

Önceki gün Teksüt Bandırma Spor sol bek oyuncusu Emre Batuhan Adıgüzel’i takıma katan Van ekibi, dün de Amed Sportif Faaliyetler’den Serkan Odabaşoğlu’nu renklerine bağladı.

Artı Değer Van Spor FK’den yapılan paylaşımda, “Vanspor Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz sezon Amedspor ile şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardık. Kırmızı-Siyah forma altında mücadele edecek olan Serkan’a ailemize hoş geldin diyor, birlikte nice başarılara imza atmayı diliyoruz. Hedefe birlikte!” denildi.

Yeni transfer orta saha oyuncusu Serkan Odabaşoğlu, bu sezon Amedspor forması ile 10 karşılaşmada görev aldı.