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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek temsilcimiz Van Spor FK, transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum kampında sürdüren kara kobralar, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Yaz transfer sezonunda bir çok oyuncuyu kadrosuna katan kırmızı siyahlı ekip, son olarak Etimesgut Belediyespor'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Yunus Emre Yalçın'ı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Etimesgut Belediyespor'da 6 dakika süre alan oyuncu ligin geri kalan maçlarında kadroda yer almadı.

Kariyerinde; Bayburt Özel İl İdare, İstanbulspor, Kırklarelispor, 1922 Konyaspor, Sakaryaspor, Gümüşhanespor, Konyaspor ve Etimesgut Belediyespor'da forma giyen oyuncu toplamda 200 maça çıkarken, 19 gol 3 asist üretti.

Geçen sezondan bu yana sadece 6 dakika oynayan oyuncunun form durumu belirsizliğini korurken, ligin başlamasına az bir süre kala oynayıp oynamayacağına ise Van Spor FK teknik direktörü Mustafa Sarıgül karar verecek.