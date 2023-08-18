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Tuşbalıların keyifli zaman geçireceği ve 717 bin metrekare devasa alanı ile bölgenin en büyük Millet Bahçesi olma özelliğine sahip olan millet bahçesinde çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Şemsibey, İskele ve Bardakçı mahallelerinin sınırlarında 717 bin metrekarelik alan üzerinde etaplar halinde yapımı süren Tuşba Millet Bahçesi, yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini daha da yükseltecek.

Konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak olan spor tesisleri, kütüphane, kafeterya ve halk kıraathanesi gibi sosyal donatıların yanı sıra biyolojik gölet, hobi bahçesi, el sanatları sergi alanı, macera parkı, koşu ve yürüyüş parkurunun yanı sıra geniş peyzaj alanı yer alacak.

Tuşba Millet Bahçesi'nin ilk etabının tamamlanmasıyla atıl durumda olan İskele - Van YYÜ Kampüs arasındaki Van Gölü sahilinin önemli bir bölümünün cazibe merkezi haline gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapımına başlanan Tuşba Millet Bahçesi'nin ilk etabı olan 220 bin metrekarelik kısmının yılı sonu itibarıyla tamamlanması ve Tuşbalıların hizmetine açılması hedefleniyor.

Van bölge gazetesi