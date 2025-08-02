TFF 1. Lig ekiplerinden Van Spor FK, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla İspanya’nın köklü kulüplerinden Barcelona'da forma giyen hücum oyuncusu İvan Cedric’i kadrosuna kattığını duyurdu.

Genç yıldız satın alma opsiyonlu olarak kiralandı

Van Spor FK, genç oyuncu İvan Cedric ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya vardığını bildirdi. Transfer, “Hoş Geldin İvan Cedric | Bi Xêr Hatî | Welcome” ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

Hızı, fizik gücü ve bitiriciliğiyle öne çıkan Cedric, genç yaşına rağmen Avrupa’da önemli bir tecrübe edinmiş durumda. Barcelona II formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken oyuncunun, Van Spor FK’nın hücum hattına dinamizm katması bekleniyor.

Hedef: Şampiyonluk yolunda güçlü kadro

Kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için transfer çalışmalarını sürdürürken, İvan Cedric hamlesiyle taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

Van Spor FK, yeni transferine kırmızı-siyahlı forma altında başarılar diledi.