Van’ın tanınmış ailelerinden Tunçdemir ailesinin büyüklerinden H. Sıddık Tunçdemir, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Merhum Hacı Kasım Tunçdemir’in oğlu olan H. Sıddık Tunçdemir, merhum Aziz, Arif, Şevket, Abdurrahman ve Osman Tunçdemir’in kardeşi; Sait (TEİAŞ Güvenlik Amiri), Erdal, Veysi, Kadir ve Celal Tunçdemir’in babası, WanHaber.com Genel Yayın Yönetmeni Uğur Tunçdemir’in ise amcasıydı.

Merhumun cenazesi bugün saat 10.00’da Hacı Ömer Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Şabaniye Mezarlığı’na defnedilecek.

Aile, taziyeleri Hacı Ömer Camii’ndeki taziye evinde kabul edecek.