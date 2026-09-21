Van’ın Erciş ilçesinde 3 taşınmaz satılacak. Erciş ilçesindeki Kışla, Vanyolu ve Haydarbey mahallelerinde bulunan taşınmazların ihaleleri 9 Ekim 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.

Erciş ilçesinde bulunan taşınmazlardan 2'si ticaret ve konut alanı niteliğinde ve işgalli durumda bulunurken, 1 arsa ise boş ve işgalsiz durumda bulunuyor.

Taşınmazların satışları açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek. Üç arsanın ihalesi aynı gün içerisinde farklı saatlerde yapılacak.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Açık teklif usulüyle satışı gerçekleştirilecek taşınmazların ihaleleri, 9 Ekim 2026 Cuma günü Erciş Kaymakamlığı Erciş Milli Emlak Servis Şefliği odasında, komisyon huzurunda ayrı ayrı yapılacak.

İhale adresi ise Salihiye Mahallesi, Atakan Çelik Caddesi Erciş/Van olarak açıklandı.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

-İhaleye katılmak için geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanun'a göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi.

- Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir).

- Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

- Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı.

-İhaleye ilişkin şartnameler, mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilecek.

Ayrıca, ihale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr ve https://van.csb.gov.tr/ adreslerinden de öğrenilebilir.