Yazdan kalma havaların geride kaldığı Van’da yarın için yağmur beklendiği açıklandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Bugün Van genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yarın beklenen yağışlı havanın ardından Çarşamba gününden itibaren az bulutlu bir hava görülecek.
Meteorolojik verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde:
İPEKYOLU:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
TUŞBA:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
EDREMİT:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
BAHÇESARAY:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
BAŞKALE:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
ÇALDIRAN:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
ÇATAK:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
ERCİŞ:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
GEVAŞ:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
GÜRPINAR:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
MURADİYE:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
ÖZALP:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu
SARAY:
21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu
22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı
23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu
24 Eylül Perşembe: Az bulutlu
25 Eylül Cuma: Az bulutlu