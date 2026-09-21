Yazdan kalma havaların geride kaldığı Van’da yarın için yağmur beklendiği açıklandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Bugün Van genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yarın beklenen yağışlı havanın ardından Çarşamba gününden itibaren az bulutlu bir hava görülecek.

Van Kuvvetli Yagis Edremit

Meteorolojik verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün beklenen hava durumu şu şekilde:

İPEKYOLU:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

TUŞBA:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

EDREMİT:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

BAHÇESARAY:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

BAŞKALE:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

ÇALDIRAN:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

ÇATAK:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

ERCİŞ:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

GEVAŞ:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

GÜRPINAR:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

MURADİYE:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

ÖZALP:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

SARAY:

21 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu

22 Eylül Salı: Gök gürültülü sağanak yağışlı

23 Eylül Çarşamba: Az bulutlu

24 Eylül Perşembe: Az bulutlu

25 Eylül Cuma: Az bulutlu

Kaynak: Ramazan Çetin