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İl Jandarma Komutanı Vanlı, gazilerle bir araya geldi

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Bugün Van genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yarın beklenen yağışlı havanın ardından Çarşamba gününden itibaren az bulutlu bir hava görülecek.

Yazdan kalma havaların geride kaldığı Van’da yarın için yağmur beklendiği açıklandı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre yarın Van genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

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