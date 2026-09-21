Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir, Van’ın sağlık turizmi alanında yeni pazarlara açılması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır başta olmak üzere sağlık turizmi hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerden Van’a misafir çekmek istediklerini ifade eden Tunçdemir, bu kapsamda ilgili taraflarla iletişim kurulması gerektiğini dile getirdi.

Tunçdemir, özellikle Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır’da sağlık turizmi kaynaklı yoğun bir misafir trafiği bulunduğunu belirterek, bu hareketliliğin Van’a da kazandırılması için ilgili taraflarla iletişim kurulması gerektiğini söyledi.

“DAHA FAZLA MİSAFİR GETİRMEK İÇİN ÇABA GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR”

Van’da sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunan Turizmci Abdullah Tunçdemir, özellikle Batı illerinde sağlık turizmi kaynaklı yoğun bir misafir trafiği bulunduğunu belirterek, “Özellikle Batı tarafında sağlık turizmi inanılmaz derecede bir misafir trafiği oluşturuyor. Malatya, Gaziantep ve Diyarbakır taraflarında da ciddi bir sağlık turizmi hareketliliği var. Biz oradaki gibi sağlık turizmini Van’a da kazandırmak, turistleri buraya çekmek istiyoruz. Bununla ilgili gerekli iletişimleri kurup oradan Van’a daha fazla misafir getirmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Bu konuda girişimlerimiz de var.” ifadelerini kullandı.

“HEM GASTRONOMİDE HEM SAĞLIKTA HEM DE KÜLTÜRDE ÖNDE OLAN BİR DESTİNASYONUZ”

Van’ın farklı turizm alanlarında misafir ağırlama kapasitesine sahip olduğunu belirten Tunçdemir, “Biz hem gastronomide hem sağlıkta hem de kültürde ciddi anlamda önde olan bir destinasyonuz. Buradan gelecek misafirleri her anlamda ağırlamak istiyoruz. Gastronomiyle, sağlık turizmiyle ve kültür turizmiyle misafirlerimizi ağırlamak istiyoruz. Çünkü tarihi ve kadim bir şehiriz. Dolayısıyla Irak’tan gelen misafirleri en iyi şekilde burada ağırlamak istiyoruz. Bizim amacımız sadece bölgesel bir destinasyon oluşturmaktan ziyade uluslararası turizme de katkı sağlamak. Irak bizim için ulusal pazarda misafir ağırlayacağımız önemli bir destinasyon. Bunu sadece bölgesel olarak değil, ülke bazında düşünmek gerekiyor.” diye konuştu.

“VAN GÖLÜ DEĞERLENDİRİLMELİ”

Van Gölü kıyılarının da turizm açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Tunçdemir, sağlık turizmiyle birlikte farklı turizm alanlarının bir arada ele alınması gerektiğini söyleyerek şu sözleri kaydetti:

“Sağlık turizmi açısından biz bu sahillerimizi de değerlendiremiyoruz, kum, deniz, kültür, tarih ve inanç turizmi açısından burada her şey mevcut. Çok güzel sahillerimiz var, Ayanıs’ta, Mollakasım’da ve diğer sahillerimizde çok güzel alanlarımız var. Suyumuz da sağlık turizmine uygun, dolayısıyla bunların tamamını değerlendirerek daha fazla misafir çekmek istiyoruz. Gelen misafirleri sadece sağlık turizmiyle değil, sahillerimizle, kültürümüzle, tarihimizle ve gastronomimizle de ağırlamak istiyoruz. Burada sağlık turizmi açısından da değerlendirebileceğimiz çok ciddi bir potansiyel var.”