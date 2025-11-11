İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yürütülen bahis soruşturmasını destekledi. Açıklamada, soruşturmanın kararlılıkla, kapsamlı bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

“BAHİS SORUŞTURMASINI KARARLILIKLA DESTEKLİYORUZ”

İmaj Altyapı Van Spor FK resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen ve futbolun saygınlığını korumayı amaçlayan bahis soruşturması sürecini Van Spor Futbol Kulübü olarak kararlılıkla destekliyoruz. Futbolun temiz kalması, emeğin ve mücadelenin yalnızca sahada karşılık bulması adına atılan bu adımı son derece kıymetli buluyoruz.” denildi.

“HER TÜRLÜ YASA DIŞI GİRİŞİMİN KARŞISINDAYIZ”

Açıklamanın devamında, “Kulüp olarak her zaman dürüstlük, etik değerler ve sportif adalet ilkeleri çerçevesinde hareket ettik; bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, bahis suiistimallerine ilişkin yürütülen sürecin yalnızca futbolcularla sınırlı kalmayıp, tüm kurum, kuruluş ve kişiler özelinde kapsamlı biçimde araştırılmasının büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. Ülke futbolunun geleceğini karartan her türlü yasa dışı girişimin karşısında olduğumuzu, temiz, adil ve güvenilir bir futbol ortamı için atılacak tüm adımların takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.” ifadelerine yer verildi.