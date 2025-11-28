Trendyol 1. Lig’de 15. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, geçen haftanın ardından bu hafta da kendi sahasında maça çıkacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz pazar günü sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynadığı maçta son dakikalarda bulduğu golle beraberliği yakalamış ve haftayı 1 puanla kapatarak boş geçmemişti.

RAKİP SERİKSPOR

İmaj Altyapı Van Spor FK, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının ardından sahasında oynayacağı Serik Spor Futbol A.Ş karşılaşmasının hazırlıklarına vakit kaybetmeden başlamıştı. Sahasında çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, taraftarı önünde 3 puan almak istiyor.

KARŞILAŞMA YARIN

Zorlu geçmesi beklenen mücadele, 29 Kasım Cumartesi günü (yarın) Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Van Spor, ligin yeni ekibi olmasına rağmen tesis eksikliği ve çeşitli sorunlara karşın topladığı puanlarla dikkat çekiyor. Şu ana kadar 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İmaj Altyapı Van Spor FK, 21 puanla 10. sırada yer alıyor. Rakip Serik Spor Futbol A.Ş ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puanla 9. sırada bulunuyor.

İmaj Altyapı Van Spor FK, bu karşılaşmadan 3 puan alarak rakibinin önüne geçmeyi ve üst sıralarda yer almayı hedefliyor.