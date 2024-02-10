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Ligin ikinci devresine iyi bir başlangıç yaparak 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Van Spor FK, ligin 25. hafta maçında karşılaşacağı rakibi Zonguldak Kömürspor deplasmanından da 3 puanla dönmeyi amaçlıyor.

Bu maça iyi hazırlanan Van Spor FK, galibiyet serisini sürdürerek soluğunu liderin ensesinde hissettirmek istiyor.

Ev sahibi Zonguldak Kömürspor da, düşme potasından kurtulmak için sahasında puan veya puanlar kaybetmek istemiyor.

Her iki ekibin de tüm kozlarını kullanacağı maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Bu maç öncesi ev sahibi ekip ligde oynadığı 22 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken 6’sında berabere kaldı. 12 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Zonguldak Kömürspor, bu maçlarda attığı 21 gole karşın kalesinde 41 gole engel olamadı. 15 puana sahip olan ev sahibi ekip, ligde 17. sırada yer alıyor.

Van Spor FK ise ligde çıktığı 23 maçtan 14’ünü kazanırken, 5’in de rakipleri ile berabere kaldı. 4 maçta ise rakiplerine mağlup olan Van Spor FK, bu maçlarda 37 gol kaydederken, kalesinde 25 gol gördü. 47 puana sahip olan Van Spor FK, lider Esenler Erokspor’un ardından 2. sırada bulunuyor.

Zonguldak Kömürspor A.Ş. – Van Spor FK maçı yarın Karaelmas K. Köksal Stadyumu’nda saat 14.00’te başlayacak.