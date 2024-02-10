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Ülkemizde en önemli sağlık sorunlarından birinin de tansiyon hastalığı olduğunu belirten Doç. Dr. Sarıkaya, bunun sebeplerine ilişkin de paylaşım da bulundu.

Doç. Dr. Sarıkaya, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda; “Ülkemiz için en önemli sağlık sorunlarından biri de kontrol altında olmayan tansiyon hastalığıdır.. Neden mi kontrol altına alınamıyor?” dedi.

Doç. Dr. Sarıkaya, sorduğu sorunun ardından da şu maddeleri sıraladı;

“ * En önemli sebep diyete uymamak, aşırı tuzlu beslenme alışkanlığı.

* İlaçları düzenli kullanmama, doz atlama

* Bazen de yetersiz ilaç kullanımı, ilave ilaç eklenmesi gerekirken kontrollere gitmeme

Peki kontrol altında olmayan tansiyon karşımıza nasıl çıkıyor?

Damar içi yüksek basınçtan dolayı, damarlarda genişleme, kanama, tıkanıklık gelişmesi, beyin kanaması, kalp krizi, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği…”