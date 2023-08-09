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Wanhaber / Ramazan Çetin

Bu sezon TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Van Spor FK, lig hazırlıklarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor.

Erzurum’da kamp yapan Van Spor FK, teknik direktör Mustafa Sarıgül nezaretinde çalışmalarını sürdürürken, lige de iddialı bir başlangıç yapmayı arzuluyor.

Diğer taraftan yeni sezon için kombine bilet satışları da devam ediyor.

Kentte birçok isim toplu halde kombine bilet alarak takıma destek olmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Van tesislerini ziyaret ederek takıma moral veren ve destek sunacaklarını söyleyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 100 adet kombine bilet aldı.

Konuya ilişkin olarak Van Spor FK’den yapılan açıklamada; “Edremit Belediye Başkanımız Sayın İsmail Say 100 adet kombine bilet alarak kulübümüze destek olmuştur. Camiamız adına kendisine teşekkür ederiz” denildi.