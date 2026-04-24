VANSPOR İSTANBULSPOR MAÇI ÖNCESİ KADRODA KİMLERİ DEĞİŞTİRİYOR?

Uzun yıllar süren hasretini sonlandırarak 1. Lig sahnesinde yerini alan kırmızı-siyahlı kulüp, sezon sonuna doğru rahat bir nefes aldı. Kümede kalma hedefine ulaşan Van ekibi, tarahtarı önünde oynayacağı İstanbulspor müsabakası için tesislerinde yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor.,

Teknik patron Osman Zeki Korkmaz'ın talimatıyla antrenman sahasında yeni bir uygulamaya geçildi. Hazırlık sürecinde kulübün altyapısında ter döken 9 futbolcu as kadro ile birlikte çalışmalara başladı. Genç yeteneklerin antrenmanlardaki hırsı ve performansı, teknik heyet tarafından yakından inceleniyor.

GENÇ FUTBOLCULAR A TAKIMDA FORMA GİYECEK Mİ?

Genç takımların saha içi performanslarına değinen Vanspor Altyapılar Genel Koordinatörü Fahri Baştürk sürece dair değerlendirmelerde bulundu. Baştürk, "Bu yıl altyapı takımlarımızla önemli başarılar elde ettik.

Hem karakter hem de sportif anlamda çok iyi futbolcular yetiştirdik. Sezon başından bu yana 5 akademi grubunda mücadele ettik. Şu anda U19 takımındaki oyuncularımızı son iki maçta A takımda oynatma gibi bir projemiz var.

Zaten antrenmanlara katılmaya başladılar. Hem İstanbulspor hem de son hafta Hatayspor maçında hocamızın değerlendirmelerine göre forma şansı bulabilirler." ifadelerini kullandı.

HANGİ İSİMLER A TAKIM ANTRENMANINA KATILDI?

Tesislerdeki idmanlara davet edilen ve alt yaş kategorilerinde görev yapan oyuncuların; Muhammed Çoksu, Anıl Yıldırım, Soran Tümen, Hikmet Efe Demirağ, Boran Yağızer, Arif Emre Başaran, İsa Satici, İsmail Töre ve Yılmaz Ölmez olduğu aktarıldı.

Kulübün altyapı biriminden yapılan resmi bilgilendirmede ise konunun detayları paylaşıldı. İmaj Altyapı Vanspor FK yönetiminin yayınladığı metinde, "Takımımız Cumartesi günü sahamızda oynayacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktörümüz Osman Zeki Korkmaz’ın talebi doğrultusunda, altyapımızdan genç oyuncularımız da bugünkü antrenmana davet edilmiş ve çalışmalara katılım sağlamıştır." denildi