Kırmızı-siyahlı temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, taraftarı önünde İstanbulspor A.Ş ile karşı karşıya gelecek. 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van ekibi, galibiyeti taraftarlarına armağan etmek istiyor.
Karşılaşmanın hazırlıklarını Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürdüren Vanspor’da taraftarlar bilet fiyatlarını merak ediyordu. Bilet fiyatları belli oldu.
Karşılaşmaya kısa bir süre kala kırmızı-siyahlı taraftarların merakla beklediği bilet fiyatları da açıklandı.
İŞTE BİLET FİYATLARI
İmaj Altyapı Van Spor FK – İstanbulspor A.Ş karşılaşmasının bilet fiyatları şu şekilde;
Doğu – Batı Maraton Tribünü: 75 TL
Kale Arkası Tribünü: 25 TL
Misafir Tribünü: 25 TL
Biletler, Biletinial uygulaması üzerinden satışa sunuldu.
Karşılaşma, 25 Nisan Cumartesi günü Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.