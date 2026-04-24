Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Vanspor’da kongre hazırlıkları başlarken bazı yöneticiler tarafından veda mesajları paylaşılmaya başlandı.

Yayımlanan veda mesajlarında emeği geçenlere teşekkür edilirken, 1 Haziran’da yapılacak olan kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

HANOĞLU: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM”

Yöneticilerden Gökhan Hanoğlu yayımladığı mesajda, “Yaklaşık 4 yıldır Vanspor’a hizmet etme şansı buldum. 2. Lig’de başladığımız serüvenimiz, hamdolsun ki büyük gayret ve çabalar sonucunda 1. Lig’e yükselmemizle taçlandı. Memleketimize ve camiamıza 25 yıllık hasreti sonlandıran bu sürecin bir parçası olmak, ömür boyu taşıyacağım bir nişan/şeref olmuştur. Bu zorlu süreçte destek olan, emek veren tüm bileşenlere en içten teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Hanoğlu, “Yönetim kurulumuzda birlikte yol yürüdüğüm kıymetli isimler oldu. Gerek manevi destekleri gerekse sponsor olarak kulübümüze güç katan Sayın Saim Adıyaman’a, yine tüm yüreğiyle maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Sayın Turgut Fırat’a şükranlarımı arz ediyorum. Her koşulda derdimizi dinleyen, çözüm ortaklığı yapan ve yol gösteren Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Ve en önemlisi; yıllardır kulübümüze en büyük maddi desteği veren, ailesinden, zamanından ve imkanlarından büyük fedakarlıklar yapan yol arkadaşım, değerli ağabeyim Sayın Erol Temel Başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

“KONGRE, VANSPOR’UMUZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Hanoğlu, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Emekleri ve çabalarıyla sürece katkı sağlayan tüm yol arkadaşlarıma, ismini tek tek sayamadığım kıymetli büyüklerime ve cefakar taraftar gruplarımıza da bin minnetle, şükranla teşekkür ediyorum. 1 Haziran’da gerçekleşecek seçimli kongremizin Vanspor’umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hakkımız varsa helal olsun. Sizlerden de helallik istiyorum. En derin muhabbetlerimle, hoşça kalın.”

TUNÇDEMİR: “MAKAMLAR GEÇİCİ, VANSPOR SEVDASI KALICIDIR”

Yönetim Kurulu üyelerinden Uğur Tunçdemir ise; “Büyük Vanspor Camiasına;” diyerek yayımladığı mesajında, “İki sezon boyunca kalbimde taşıdığım bu kutsal görevde, her anı Vanspor’un başarısı için adanmış bir yolculuğu geride bırakıyorum. Şehrimizin markasına hizmet etmek, omuz omuza mücadele vermek benim için tarifi imkansız bir gururdu. Her yolculuğun bir olgunlaşma ve emaneti teslim etme vakti vardır. 1 Haziran’da gerçekleşecek kongremizin, Vanspor’umuzun geleceği için yeni bir soluk ve taze bir başlangıç olacağına inanıyorum. Bizim için makamlar geçici, Vanspor sevdası ise kalıcıdır.” dedi.

“BAŞARIYA ŞAHİTLİK ETMEK BENİM İÇİN BİR ONURDUR”

Tunçdemir, sözlerini şu ifadelerle tamamladı; “Bu yolculuktaki en büyük gururum ise; Vanspor’u tam 25 yıl aradan sonra yeniden 1. Lig’e çıkarma başarısını gösteren, şehrimizin tarihine adını altın harflerle yazdıran Başkanımız Sayın Erol Temel ile omuz omuza çalışmak olmuştur. Çeyrek asırlık özlemi bitiren o vizyonun parçası olmak, onun liderliğinde bu büyük başarıya şahitlik etmek benim için bir onurdur. Vanspor’un dününde olduğu gibi yarınında da başkanımızın emeği ve bu şehre olan karşılıksız sevdası her zaman minnetle hatırlanacaktır. Bu kutlu yolda beraber yürüdüğüm, Vanspor sevdasıyla gecesini gündüzüne katan tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu tarihi başarıda her birinin emeği, alın teri ve sarsılmaz bir dostluğu var. Birlikte başardık, birlikte tarih yazdık. Gönül bağım asla kopmayacak; dün yönetimde olduğum gibi yarın da tribünde, aynı heyecanla takımımızın ve başkanımızın yanında olmaya devam edeceğim. Saygılarımla...”