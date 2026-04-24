Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında İstanbul’da oynanan Eminevim Ümraniyespor -İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen siyah-kırmızılı temsilcimize verilen ceza açıklandı.

PFDK tarafından, Vanspor’a 110 bin TL para cezası, yöneticilerine ise toplamda 60 bin TL para cezası verildi. Ayrıca PFDK’ya sevk edilen ev sahibi takıma ise ceza çıkmadı.

‘TALİMATLARA AYKIRILIK’ NEDENİYLE CEZA VERİLDİ

İşte Vanspor ve yöneticilerine verilen cezalar…

PFDK kararında; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 19.04.2026 tarihinde oynanan Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK görevlisi Oktay Ukay’ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK görevlisi Veli Torun’un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor FK idarecisi Gökhan Hanoğlu’nun, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 20.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

“İHLAL UNSURLARI OLUŞMADI”

Ev sahibi takım Eminevim Ümraniyespor’a ise, “Eminevim Ümraniyespor Kulübü hakkında, 19.04.2026 tarihinde oynanan Eminevim Ümraniyespor-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına.” karar verildiği aktarıldı.