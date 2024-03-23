Ligde kalma mücadelesi veren Altınordu, kendi sahasında lider Esenler Erokspor karşısında çok önemli bir galibiyete imza attı. Şampiyonluk hesapları yapan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, yarın deplasmanda karşılaşacağı Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi mağlup ederse, liderle arasındaki puan farkını 2’ye düşürecek ve zirveye bir adım daha yaklaşacak.

Altınordu, ligin 32. haftasında kendi sahasında konuk ettiği lider Esenler Erokspor’u 14. dakikada Gökberk Efe ve 46. dakikada Onur Ramazan Toprak’ın attığı gollerle 2 – 1 mağlup etmeyi başardı. Esenler Erokspor’un golü ise 42. dakikada Sertaç Çam’dan geldi.

Altınordu galibiyetine en çok da Van Spor taraftarları sevindi. Şampiyonluk yolunda önemli bir fırsat yakalayan AcnTurk Sigorta Van Spor FK, yarın rakibi karşısında galibiyet almayı başarırsa nefesini liderin ensesinde hissettirecek.