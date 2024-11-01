Kötü gidişata geçtiğimiz hafta Ankara Demirspor maçıyla son veren Artı Değer Van Spor FK, Pazar günü kendi sahasında Somaspor’u konuk edecek.

Teknik sorumlu Ümit Bozkurt nezaretinde bu maçın hazırlıklarını sürdüren Artı Değer Van Spor FK, sahadan 3 puanla ayrılarak çıkış yakalamak istiyor.

KULÜPTEN MAÇ DAVETİ

Artı Değer Van Spor FK Başkanı Erol Temel ve 2. Başkanı Veysi Gençer, tüm taraftarları Pazar günkü maça davet etti. Yönetim olarak biletleri taraftarlara hediye ettiklerini ve maça girişlerin ücretsiz olacağını belirten Temel ve Gençer, kritik bir maça çıkacaklarını ve kazanmak istediklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta alınan galibiyetle takımın moralinin yükseldiğini belirten Başkanlar, en büyük gücü aldıkları taraftarlara bu maçta da ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

Kenetlenerek maça çıkacaklarını ve taraftarların büyük desteği ile sahadan galibiyet ile ayrılmak istediklerini vurgulayan Temel ve Gençer, tüm Van Spor taraftarlarını maça davet ederek, “Takımımızı yalnız bırakmayalım, hep destek tam destek diyelim, stadı dolduralım” mesajı verdi.

Artı Değer Van Spor FK – Somaspor maçı 3 Kasım Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 14.00’te başlayacak.