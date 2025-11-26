U19 Gelişim Ligi’nde mücadele eden İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, konuk ettiği Muratspor’u yenmeyi başardı. Çekişmeli geçen müsabakada kırmızı-siyahlı Van ekibi karşılaşmayı 5-0'lık farklı bir skorla kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı.

TFF Gelişim Ligi’nin 9. hafta karşılaşmasında İmaj Altyapı Van Spor FK U19, Muratspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya her iki takım da kontrollü başladı.

Etkili atak bulan Van ekibi 10. dakikada ilk gole ulaştı. 10 numaralı formayı giyen Soran Tümen, şık vuruşuyla takımını öne geçiren isim oldu.

İkinci gol arayışında olan kırmızı-siyahlı temsilcimiz, 20. dakikada 15 numaralı forma numaralı Eren Yıldız’ın golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Farkı azaltmak için ataklar geliştiren Muratspor istediğini elde edemedi. İlk yarıda başka gol olmayınca devreye 2-0’lık Van Spor’un üstünlüğü ile gidildi.

MAÇIN İKİNCİ YARISI

İkinci yarıya İmaj Altyapı Van Spor FK hızlı başladı. Etkili gelen Van ekibi, 4 numaralı formayı giyen Yusuf İlgen’in 47. dakikada kornerden gelen topa kontrollü vurarak attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Farkı açmak isteyen kırmızı-siyahlı ekip, bu kez 11 numaralı formasıyla Arif Başaran’ın 58. dakikada attığı şık golle skoru 4-0’a taşıdı.

Golden iki dakika sonra Arif Başaran yeniden sahneye çıkarak bu kez farkı 5’e çıkaran golü kaydetti.

Mücadelede başka gol olmayınca, maç İmaj Altyapı Van Spor FK’nın 5-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. Van ekibi bu galibiyetle puanını 24’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.