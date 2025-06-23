Trendyol 1. Lig’e yükselen temsilcimiz Van Spor FK’ye yeni tesis kazandırmak için hareke geçildi. Yapılacak olan tesis için ihale tarihi belli oldu. Temmuz ayında ihaleye çıkılacak ve ardından tesisler için ilk kazma vurulacak.

Gençlik Spor Kampı için ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirilecek ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İHALE TARİHİ-SAATİ VE YERİ

Tesisler için ihale, 14 Temmuz Pazartesi günü saat 10.30’da, Van Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası İhale Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Tesisin 4 ay (120 gün) içinde tamamlanması planlanıyor.

İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler,

-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

-Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

-İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir,

-İhalede, işin tamamı için teklif verilecektir,

-İstekliler tekli f ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İhale ile ilgili tüm detaylara, https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ üzerinden ulaşılabilir.