Yoğun bir transfer çalışması yapan kırmızı siyahlı ekip son olarak orta saha oyuncusu Mehmet Özcan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

“ORTA SAHAYA DİNAMİZM KATACAK”

Van Spor FK resmi sosyal medya hesabından “Yeni süvari saflara katıldı. Ordu tamamlanıyor, Hoş geldin Mehmet Özcan” denilerek yapılan paylaşımda, “Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bandırmaspor forması giyen orta saha oyuncusu Mehmet Özcan ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hem mücadele gücü hem oyun zekasıyla orta sahaya dinamizm katacak olan Mehmet Özcan’a kırmızı-siyah forma altında başarılar dileriz.” denildi.