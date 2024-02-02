Ligde zirve mücadelesi veren Van Spor FK, 04 Şubat 2024 Pazar günü kendi sahasında Kırklarelispor’u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren Van Spor FK, sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.
23. hafta maçında deplasmanda Kırşehir Futbol Spor Kulübü ile 2 – 2 berabere kalarak fırsat tepen Van Spor FK, zirve takibini sürdürebilmek için 3 puana odaklanmış durumda.
Van Spor FK ile Kırklarelispor arasındaki maç Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve müsabaka saat 14.00’te başlayacak.
24. HAFTA MAÇLARI
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta haftanın maçları şu şekilde;
04.02.2024 14:00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. - Ankara Demirspor
04.02.2024 14:00 Vefa Group Van Spor Fk - Kırklarelispor Futbol A.Ş
04.02.2024 14:00 Ankaraspor - Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.
04.02.2024 14:00 Hes İlaç Afyonspor Kulübü - 1461 Trabzon Fk
04.02.2024 14:00 Diyarbekir Spor A.Ş. - Zonguldak Kömürspor A.Ş
04.02.2024 14:00 Altınordu - Bursaspor
04.02.2024 14:00 Karacabey Belediye Spor A.Ş. - Serik Belediyespor
04.02.2024 14:00 Nazilli Belediyespor - Bucaspor 1928
04.02.2024 14:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. - Kırşehir Futbol Spor KulübüKaynak: Wanhaber / Umut Tarhan